Nach 22 Jahren wurde Stadtbaumeisterin Denzel feierlich verabschiedet

Im kleineren Rahmen, dafür umso herzlicher, ist Stadtbaumeisterin Andrea Denzel am Montagabend im Haus am Stadtsee feierlich verabschiedet worden.

Bad Waldsee mitgestaltet

Oberbürgermeister Matthias Henne hob in seiner Abschiedsrede die hohe Bedeutung der Tätigkeit von Denzel für die Stadt hervor und habe laut Pressemitteilung unterstrichen: „Nur wenigen Menschen ist es vergönnt, an der Gestaltung einer Kommune derart prägend mitzuarbeiten, wie Sie es getan haben.“ Sie habe die Altstadt von Bad Waldsee einmal als ein Schmuckkästchen bezeichnet und auch immer genauso behandelt. Gemeinsam mit ihrem gesamten Team des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung habe sie viele Ideen entwickelt, Projekte geplant und realisiert.

Eine durchsetzungsstarke Frau

Im Namen aller Gemeinderäte richtete Bernhard Schultes sein Wort an die scheidende Stadtbaumeisterin. Vor mehr als 22 Jahren habe der Vor-Vor-Bürgermeister, Rudolf Forcher, zum Schluss seiner Amtszeit einige wichtige Dinge geregelt. Dazu habe zweifelslohne die Einsetzung von Andrea Denzel als Stadtbaumeisterin gehört. Damals sei Waldsee schon seiner Zeit deutlich voraus gewesen und habe mit der Einsetzung einer der ersten Stadtbaumeisterinnen bereits gegendert, was das Zeug hielt und eine der wichtigsten Führungspositionen in der Stadt mit einer durchsetzungsstarken Frau besetzt.

Das sagte Denzel selbst bei ihrem Abschied

Zum Abschluss der Reden trat Andrea Denzel selbst ans Mikrofon und bedankte sich „Ich hatte auch immer die Unterstützung der Rathausspitze und des Gemeinderats. Und so haben wir alle dazu beigetragen, dass die Stadt über all die Jahre gewachsen ist und heute sogar den Titel ‚Große Kreisstadt‘ trägt. Es hat viel Freude gemacht, mit ihnen zu arbeiten und zu gestalten. Ihnen allen vielen Dank.“