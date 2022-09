NABU Wettbewerb „NaturnaherGarten“ erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gewinner des „Hier Brummt’s: NaturgartenWettbewerb“ des NABU Bad Waldsee stehen fest. Sehr zur Freude aller Teilnehmenden richtete der NABU Bad Waldsee in diesem Jahr erstmals den Wettbewerb „Naturnaher Garten“ aus, an dem begeisterte Naturgartenliebhaber:Innen teilnahmen.

Die Idee des Naturgartens: Ein Garten, der mehrere Funktionen gleichermaßen erfüllt – Nutzung als Aufenthalts- und Erholungsort, Nutzung für die Eigenversorgung, Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Gärten, die diese Funktionen optimal kombinieren, sind gute Naturgärten. Solche Gärten zu finden und die Besitzer:Innen zusammenzubringen, war das Ziel des Wettbewerbs.

Die Jury war überrascht, was für wunderschöne Naturgärten sie zu Gesicht bekam. Die Begeisterung der Gartenbesitzenden war zu spüren und hat die Jury mitgerissen. Die Gärten zu besichtigen und zu bewerten, war eine aufregende Angelegenheit, hat aber auch viel Freude gemacht. Ein herzliches Dankeschön an die Jury.

Eine gelungenes Abschlussfest mit Siegerehrung fand auf dem Biohof Scheuerle in Reute statt. Hier lernten sich die Gartenbesitzenden kennen und kamen in regen Austausch, den sie auch in der Zukunft beibehalten wollen.

Damit das Preisgeld in der Region bleibt, sind die Preise keine Reisen ans Meer, sondern Einkaufsgutscheine für die Baumschule Scheerer. Außerdem bekamen die stolzen Gewinner:Innen eine Plakette mit der Aufschrift „Ausgezeichneter Naturgarten“ überreicht, die am Gartenzaun befestigt werden kann.

Wir gratulieren sehr herzlich: Erster Platz: Familie Henne aus Haisterkirch für die unglaubliche Artenvielfalt auf kleinstem Raum. Zweiter Platz: Familie Daiber aus Bad Waldsee/Steinach für den Erhalt des strukturreichen Geländes. Dritter Platz: Frau Herwanger aus Mittelurbach für einen Garten voller Artenspezialisten.

Da der Unterschied zu den Gärten mit den Hauptpreisen nur gering war, vergab die Jury noch drei Sonderpreise für Leistungen, die in bestimmten Teilbereichen herausragend waren. Diese Preise gingen an: Vierter Platz: Familie Bertrand aus Mittelurbach. Fünfter Platz: Herr Benz aus Bad Waldsee. Sechster Platz: Familie Schliersmair aus Gaisbeuren.

Weitere Informationen und Fotos der Naturgärten 2022 können unter dem Link www.hier-brummts.de/nabu-bad-waldsee/ angesehen werden.