NABU-Gruppe in Bad Waldsee wird gegründet

Der Naturschutzbund (NABU) Baden-Württemberg lädt am Dienstag, 21. Mai, alle Mitglieder und Interessierten zur Gründungsversammlung der Ortsgruppe Bad Waldsee ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Alten Mälze im Hotel Grüner Baum in der Hauptstraße 34 in Bad Waldsee. Nach dem formellen Gründungsbeschluss, der Abstimmung über die Satzung, der Wahl der Gruppensprecher sowie der Kassenprüfer sollen die zukünftigen Projekte vorgestellt und diskutiert werden. Stimmberechtigt sind alle NABU-Mitglieder mit Wohnsitz in Bad Waldsee. Der Satzungsentwurf ist vorab einzusehen unter www.nabu-bezirk-ado.de

Im Anschluss an den offiziellen Teil hält die Diplombiologin Sabine Brandt einen Vortrag zum Thema „Insektenschwund – Fakten, Ursachen, Perspektiven“.