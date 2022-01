Nabu Bad Waldsee ruft zur Vogelzählung auf

Die Nabu-Gruppe Bad Waldsee bittet alle Naturfreundinnen und -freunde, sich an der „Stunde der Wintervögel“ zu beteiligen. Die bundesweite Aktion findet von 6. bis 9. Januar statt. „Mitmachen ist ganz einfach“, sagt Sabine Streit von der Nabu-Gruppe Bad Waldsee in einer Pressemitteilung. „Man zählt eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet sie anschließend dem Nabu.“ Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus notiert man von jeder Art die höchste Anzahl, die sich im Laufe einer Stunde gleichzeitig zeigt. Die Beobachtungen können bis zum 18. Januar online unter www.nabu.de/onlinemeldung gemeldet werden. Zudem ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800/1157115 geschaltet.

Bei der letzten großen Wintervogelzählung im Januar 2021 hatten rund 23 000 Interessierte allein in Baden-Württemberg mehr als eine halbe Million Vögel gemeldet. „Wir hoffen auch 2022 wieder auf eine rege Beteiligung“, betont Sabine Streit. „Je mehr Naturfreundinnen und -freunde auch aus Bad Waldsee und Umgebung mitmachen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse. Und es lohnt sich doppelt, mal eine Weile genauer hinzuschauen. Neben den klassischen Wintergästen wurden hier in der Region zum Beispiel auch schon Schwanzmeisen, Buntspechte oder Kernbeißer gesichtet. Die Vogelwelt hält immer wieder spannende Überraschungen bereit.“