Nabu Bad Waldsee geht demonstrieren

Die Nabu Ortsgruppe Bad Waldsee nimmt am Samstag, 18. Januar, an einer Demonstration unter dem Titel „Wir haben es satt“ auf dem Markt in Tübingen teil. Das geht aus einer Pressemitteilung des Naturschutzbundes hervor.

Der süddeutsche Ableger der Berliner Großkundgebung findet anlässlich der Grünen Woche, einer großen internationalen Landwirtschaftsmesse in Berlin, statt und soll auch eine Zeichen an die Politiker in Baden-Württemberg senden, heißt es darin. Um 15 Uhr findet die begleitende Fachveranstaltung unter dem Titel „Was ist Biodiversität? Und was hat das mit uns zu tun?“ im Gemeindehaus Lamm statt.

Die Ortsgruppe organisiert Fahrgemeinschaften ab dem Bahnhof Aulendorf. Interessierte können sich per E-Mail an info@nabu-badwaldsee oder telefonisch unter der 0176/96160359 anmelden.