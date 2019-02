Närrische Veranstaltungen in Bad Waldsee

Über die Fasnetszeit sind laut Pressemitteilung der Stadt immer wieder Sperrungen verschiedener Straßen und Plätze notwendig. Das betrifft sowohl Bad Waldsee, als auch die umliegenden Ortschaften.

Bad Waldsee: Am Narrenrechtabholen am Mittwoch, 27. Februar, sind in der Altstadt von etwa 19 bis 20 Uhr folgende Sperrungen notwendig: Hauptstraße, Ravensburger Straße und Ravensburger-Tor-Platz. Am Gumpiger Donnerstag, 28. Februar, sind von etwa 8 Uhr bis anderntags 7 Uhr folgende Straßen gesperrt: Bleichestraße, Hauptstraße, Ravensburger Straße, Ravensburger-Tor-Platz, Friedhofstraße, Am Stadtgraben, Muschgaystraße, Wurzacher Straße, Hauptstraße bis Hochstatt. Weiter geht es am Fasnetsmontag, 4. März, ab etwa 12 Uhr bis anderntags circa 7 Uhr. Hier müssen folgende Straße gesperrt werden: Bleichstraße, Hauptstraße, Ravensburger Straße, Am Ravensburger Tor, Wurzacher Straße, Muschgaystraße, Am Stadtgraben, Friedhofstraße, Am Ravensburger Tor und Steinacher Straße. Im Rahmen des Bad Waldseer Kinderumzugs am Fasnetsdienstag, 5. März, sind von 14 bis 16 Uhr folgende Straße gesperrt: Hauptstraße, Hochstatt und die Grabenmühle. Für das Fasnetsvergraben am Abend müssen im Zeitraum von 19 bis ungefähr 20 Uhr folgende Straßen gesperrt werden: Gut-Betha-Platz, Hauptstraße, Ravensburger Straße, Hochstatt und Hauptstraße, Gut-Betha-Platz und Bleichestraße. Auflösungsort beim Fasnetsvergraben ist die Bleichestraße.

Gaisbeuren: In Gaisbeuren wird am Freitag, 1.März, ein Fasnetsumzug veranstaltet. Deshalb müssen in der Zeit von 14 bis etwa 15 Uhr folgende Straßen gesperrt werden: Mohnweg, die L285, Friedensweg, St-Leonhard-Straße, Schmiedsgasse und St-Nikolaus-Gasse. Die Umleitung des allgemeinen Fahrzeugverkehrs erfolgt über die B 30, beziehungsweise je nach Umzugsfortschritt über die L 285.

Michelwinnaden: Der Fasnetsumzug in Michelwinnaden wird am Freitag, 1. März, veranstaltet. Dies erfordert von 13.30 bis voraussichtlich 15.30 Uhr die Sperrung folgender Straßen: Heckengasse, Burgweiherstraße, Winterstetter Straße, Breiteweg, Blumenweg, Hohlgasse und Haslacherstraße.

Mittelurbach: Am Samstag, 2. März, findet in Mittelurbach der traditionelle Fasnetsumzug statt. Deshalb müssen ab 13.30 Uhr bis voraussichtlich 17.30 Uhr folgende Straßen gesperrt werden: Burgstockstraße, Urbachstraße, Wilmenweg/Burgstockstraße. Zusätzlich wird die Burgstockstraße ab Einmündung Wilmenweg bis Einmündung Urbachstraße in der Zeit von 16 Uhr bis anderntags 1 Uhr voll gesperrt. Die Umfahrung ist über den Wilmenweg möglich. Auch eine innerörtliche Umzugs-Umleitungsstecke ist eingerichtet.

Reute: Wegen Fasnetsveranstaltungen in Reute müssen am Samstag, 23. Februar, von 13.30 bis voraussichtlich 14 Uhr sowie am Sonntag, 24. Februar, von 12 bis voraussichtlich 17 Uhr, mehrere Straßen gesperrt werden. Dies betrifft am Samstag, 23. Februar die Umzugswege vom Aufstellungsort beim Gasthaus „Stern“ in Reute zur Gaisbeurer Straße, Augustinerstraße bis zum Dorfplatz (Aufstellung des Narrenbaums).Am Sonntag, 24. Februar befindet sich der Aufstellungsort an der Drei-Eichen-Straße, St.-Matthäus in Reute. Hier führt die Umzugsstrecke zur Elisabeth-Achler-Straße, Gaisbeurer Straße, Augustinerstraße, Bernhardstraße, Lettenweg zum Auflösungsort in die Jahnstraße zur Durlesbachhalle.

Steinach: Der Fasnetsumzug des Narrenclubs Achstein findet am Samstag, 2. März. statt und erfordert in Bad Waldsee-Steinach in der Zeit von 13.30 bis etwa 15 Uhr die Sperrung folgender Straßen: Reutestraße, Dorfstraße, Propst-Kügelin-Straße, Abt-Moser-Straße, Bauernjörgstraße und Eberhardstraße. Die Umleitung des überörtlichen Verkehrs erfolgt über die Aulendorfer Straße, Bahnhofstraße, Bleichestraße, Steinacher Straße und umgekehrt.