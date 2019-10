Nächster Integrationskurs startet an der Volkshochschule

An der Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee ist der bereits fünfte Integrationskurs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge gestartet. 21 Teilnehmer aus 14 Ländern werden gemeinsam bis Juli 2020 insgesamt rund 700 Unterrichtseinheiten zur deutschen Sprache und Kultur absolvieren.

Am Ende des Kurses steht der Deutschtest für Zuwanderer (DTZ), der laut Pressemitteilung der Volkshochschule alles andere als einfach ist. Umso mehr freue sich das Team, dass der im Sommer zu Ende gegangene Integrationskurs in diesem Test sehr gute Ergebnisse erzielen konnte, heißt es dort. Von 18 Teilnehmern hat nur eine Person nicht bestanden, neun Prüflinge konnten die Note B1 mit nach Hause nehmen und die übrigen konnten sich über Niveau A2 freuen.

Der Deutsch als Fremdsprache-Bereich an der VHS Bad Waldsee erfreut sich trotz sinkender Flüchtlingszahlen weiterhin starker Nachfrage, was hauptsächlich an einer großen Zahl europäischer Migranten liegt. Einen weiteren Integrationskurs wird es voraussichtlich im Frühjahr 2020 geben.

Damit Interessenten nicht lange warten müssen, plant die VHS einen niederschwelligen Deutschkurs, der als Überbrückung und Vorbereitung für den neuen Integrationskurs Ende November beginnen soll. Auskunft erteilt Eva Ehrmann, Koordinatorin für Deutsch als Fremdsprache unter Telefon 07524 / 49941 oder per E-Mail an e.ehrmann@bad-waldsee.de