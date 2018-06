Nächste Woche beginnt für Schulkinder wieder der Ernst des Lebens

Die Sommerferien sind bald vorbei, kommende Woche beginnt für die Schüler wieder der Unterricht. Wer wann wo sein muss, hat die SZ zusammengefasst.

Döchtbühlschule Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule: Der Unterricht beginnt am Montag, 10. September, um 7.30 Uhr für die Klassenstufen sechs bis zehn und um 8.20 Uhr für die Klassen zwei bis vier. Die neuen Fünftklässler werden erst am Dienstag, 11. September, um 8.30 Uhr in den Musiksaal (Spezialbau) zusammen mit den Eltern zu einer Aufnahmefeier eingeladen. Für alle Schüler endet der Unterricht am ersten Schultag um 11.45 Uhr. Die Schulbusse fahren nur zu diesem Zeitpunkt vom Schulzentrum ab. Die Erstklässler der Döchtbühlschule haben noch etwas länger Ferien. Für die ABC-Schützen ist am Freitag, 14. September, Einschulungstag. In diesem Jahr sind die evangelischen und katholischen Schulanfänger und deren Eltern um 8.30 Uhr zu einem ökumenischen Schulanfängergottesdienst in die evangelische Kirche eingeladen. Weil die Zahl der Schulanfänger in diesem Jahr so groß ist, wird die Aufnahmefeier geteilt. Um 9.30 Uhr sind die Schüler der Klassen 1a und 1b mit Angehörigen in der Mensa. Die Schulanfänger der Klasse 1c, 1d und 1e gehen um 9.30 Uhr ins Klassenzimmer zu den Lehrerinnen. Um 10.30 Uhr sind die neuen Erstklässler der Klassen 1c, 1d und 1e mit Angehörigen zur Aufnahmefeier in der Mensa. Die Schüler der Klassen 1a und 1b gehen ins Klassenzimmer. Während die Kinder im Klassenzimmer sind, können sich die Angehörigen in der Mensa-Cafeteria stärken.

Förderschule: Schulbeginn ist am Montag, 10. September, für alle Schüler um 8.20 Uhr. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.45 Uhr. Der Einschulungstag für die Schulanfänger ist am Donnerstag, 13. September, um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Musiksaal der Döchtbühlschule. Anschließend findet die Aufnahmefeier statt.

Realschule: Der Unterricht beginnt für die Klassen sechs bis zehn um 7.30 Uhr und endet um 11.45 Uhr. Für die Fünftklässler ist der erste Schultag am Dienstag, 11. September, mit einer Aufnahmefeier um 9 Uhr gemeinsam mit den Eltern.

Abt-Hermann-Vogler-Schule: In Haisterkirch ist Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier am Montag, 10. September, um 8.25 Uhr. Der Unterricht endet um 11.55 Uhr. Die neuen Erstklässler beginnen ihren ersten Schultag am Donnerstag, 13. September, um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst im Pfarrgemeindesaal Haisterkirch. Anschließend werden die Schulanfänger mit einer Aufnahmefeier in der Schule willkommen geheißen.

Durlesbachschule Reute: Das Schuljahr startet für die Schüler der Klassen zwei bis neun am Montag, 10. September, um 8.20 Uhr und endet am ersten Schultag nach der fünften Unterrichtsstunde um 11.50 Uhr. Erster Schultag für die Schulanfänger ist am Freitag, 14. September. Er beginnt um 9.15 Uhr mit einem ökumenischen Wortgottesdienst in der katholischen Kirche St. Peter in Reute. Anschließend findet um 10 Uhr die Aufnahmefeier in der Durlesbachhalle statt.

Eugen-Bolz-Schule: Nach den Sommerferien läutet die Schulglocke für die Klassen zwei bis vier sowie sechs bis zehn am Montag, 10. September, um 8.15 Uhr zum ersten Mal wieder. Die beiden neuen fünften Klassen treffen sich am Dienstag, 11. September, um 8.20 Uhr in der Mensa der Schule. Für die neuen ersten Klassen beginnt die Schulzeit mit einer Einschulungsfeier am Donnerstag, 13. September, um 9.45 Uhr in der Mensa der Eugen-Bolz-Schule.

Gymnasium Bad Waldsee: Ins neue Schuljahr starten die Stufen sechs bis Kursstufe zwei am Montag, 10. September, um 7.30 Uhr. Der Unterricht endet am diesem Tag um 11.45 Uhr, der Nachmittagsunterricht entfällt. Die Busse fahren im Anschluss. Die neuen Fünftklässler beginnen am Dienstag, 11. September, mit einem ökumenischen Gottesdienst um 8.15 Uhr in der Frauenbergkapelle. Anschließend erfolgt um 9 Uhr im Musiksaal des Gymnasiums die Begrüßung durch die Schulleitung, die Eltern- und Schülervertretung. Für die Schüler und ihre Eltern wird von der Theater-AG der Unterstufe das Stück „Die Werkstatt“ von Thomas Volkwein aufgeführt. Darüber hinaus besteht für die Eltern die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Imbiss kennen zu lernen. Für Eltern endet die Begrüßungsfeier um 11 Uhr. Die Kinder kommen um 11.45 Uhr nach Hause.

Gymnasium Aulendorf: Das neue Schuljahr beginnt für die Klassen sechs bis zehn und die Jahrgangsstufen eins und zwei am Montag, 10. September, um 7.35 Uhr. Die Schüler der Klasse fünf treffen sich um 8.20 Uhr in der Eingangshalle des Schulzentrums und werden dort von ihrer Klassenlehrerin empfangen. Der Unterricht endet am ersten Schultag für alle Klassen um 12.35 Uhr. Der Nachmittagsunterricht entfällt.

Grundschule Aulendorf: Die Klassen zwei bis vier beginnen ihren ersten Tag am Montag, 10. September, um 8.15 Uhr. Unterrichtsende ist um 11.50 Uhr. Die Erstklässler werden am Donnerstag, 13. September, eingeschult. Der Tag beginnt für sie um 8 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Aulendorf. Im Anschluss daran, gegen 9 Uhr, beginnt die Einschulungsfeier in der Stadthalle Aulendorf. Gegen 9.30 Uhr gehen die Schüler in ihre Klassen, während die Eltern in der Stadthalle Informationen rund um den Schulanfang erhalten. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr endet der erste Schultag für die Erstklässler.

Werkreal- und Realschule: Der Unterricht startet für alle Klassenstufen am Montag, 10. September, um 7.35 Uhr. Auch die neuen Fünftklässler steigen gleich in den Schulbetrieb ein, weil sie bereits vor den Ferien begrüßt wurden.

Studienkolleg St. Johann Aulendorf: Für die Klassen sechs bis zwölf beginnt das neue Schuljahr am Montag, 10. September, um 7.30 Uhr. An diesem Tag findet kein Nachmittagsunterricht statt. Die Schüler der fünften Klasse starten am Dienstag, 11. September, um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche auf dem Schulgelände des Studienkollegs. Zu dem Gottesdienst kommen auch die Schülermentoren und die Eltern der Fünftklässler. Im Anschluss gehen die Schüler in ihre Klassen, während die Eltern Informationen zur Schule bekommen. Unterrichtsende ist für die Fünftklässler um 12.30 Uhr.

Berufliche Schule Aulendorf: Unterrichtsbeginn für die Schüler aller Klassenstufen ist am Montag, 10. September, um 8.30 Uhr. Unterrichtsende ist gegen 12 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums beginnen ebenfalls am kommenden Montag, 10. September, allerdings erst um 13.30 Uhr. Ende ist für sie gegen 16 Uhr.