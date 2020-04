Mutmacher-Botschaften im Steinacher Ried aufgetaucht

Auf eine ganz besondere Mutmacher-Aktion haben gleich mehrere Leser die „Schwäbische Zeitung“ hingewiesen. Bei einem Spaziergang im Steinacher Ried entdeckten sie positive Botschaften, die an Bäumen und im Gebüsch angebracht wurden.

Diese Botschaften hängen im Steinacher Ried (Foto: Brigitte Kaiser)

Auf Papier haben Unbekannte rund 100 Mutmacher-Sprüche und -Zitate geschrieben. So ist dort beispielsweise zu lesen: „Lebe traurige Momente bewusst, so schöpfst du Energie, um sie zu überwinden“ oder „Wenn du recht schwer betrübt bist, dass du meinst, kein Mensch auf der Welt könnte dich trösten, so tue jemand etwas Gutes und gleich wird’s besser“.