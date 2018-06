Mutmaßlicher Reichsbürger in Waldsee verhaftet

Ein 57-Jähriger, der wohl der Reichsbürger-Bewegung zugeordnet werden kann, ist am vergangenen Donnerstag in einer Bad Waldseer Wohnung festgenommen worden. Der Grund: Der Mann soll während einer Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Kaufbeuren dabei geholfen haben, eine Akte zu stehlen. Außerdem beging er Urkundenfälschungen. Die Festnahme selbst war Zufall.

Rückblick, 20. Januar 2016: Eine Frau muss sich vor dem Amtsgericht Kaufbeuren verantworten, als eine Gruppe von rund 20 Personen den Prozess massiv stört. Ein Tumult bricht aus. Bei den Störern handelt es sich offenbar um sogenannte Reichsbürger. Sie erkennen die Bundesrepublik nicht als legitimen Staat an und lehnen dessen Institutionen rigoros ab. Im allgemeinen Durcheinander nimmt die Angeklagte die Akte vom Richtertisch. „Sie hat die Akte in den Zuschauerraum geworfen“, berichtet Teresa Kern, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Kempten. Dort fängt sie der nun in Bad Waldsee festgenommene Mann. „Er hat die Akte an einen Dritten weitergegeben“, so Kern. Die drei fliehen mitsamt der Akte.

In Bad Waldsee festgenommen

In der Folge wurde der Mann wegen Diebstahls und versuchter Strafvereitelung zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt. Weil sein Aufenthaltsort unbekannt war, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Lange Zeit schien der Mithelfer untergetaucht zu sein. Doch vergangenen Donnerstag konnten die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Konstanz mit Unterstützung des Polizeipostens Bad Waldsee den Beschuldigten in einer Wohnung in der Kurstadt festnehmen. Wie lange er sich bereits in Bad Waldsee aufhielt, darauf kann Kern keine Antwort geben. Es bleibt also fraglich, ob der 57- Jährige hier zuletzt gelebt hat.

Zu schnell unterwegs

Dass der Mann gefasst werden konnte, ist guter Polizeiarbeit und dem gewissen Quäntchen Glück zu verdanken. Schließlich ermittelten die Beamten des Polizeipostens Bad Waldsee in einem ganz anderen Fall, wie Polizeisprecher Markus Sauter auf SZ-Nachfrage berichtet: „Eigentlich ging es um die Fahrerermittlung bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung. Dabei sollte der verantwortliche Fahrer festgestellt werden.“ Der 57-Jährige wurde bei einer Fahrt geblitzt, war aber nicht der Halter des Autos. Also machten sich die Polizisten zur Wohnung des Halters in Bad Waldsee auf, um zu erfragen, wer mit dem Auto unterwegs war. „Am 3. Mai wurden der Halter und der Fahrer in der Wohnung angetroffen“, berichtet Sauter und ergänzt: „Der Mann hat sich offensichtlich in der Wohnung aufgehalten oder dort Unterschlupf gefunden.“ Die weitere Überprüfung der Personalien im Polizeirevier ergab, dass nach dem 57-Jährigen gefahndet wird. Vom Polizeiposten Bad Waldsee aus wurde die Kriminalpolizei informiert und ein Durchsuchungsbefehl erlassen.

Die Festnahme verlief nicht reibungslos. Der Beschuldigte weigerte sich, die Tür zu öffnen oder die Wohnung zu verlassen. Nachdem auch mehrmalige Aufforderungen nicht halfen, verschafften sich die Einsatzkräfte mit Hilfe einer Ramme Zutritt zur Wohnung. Der Mann wurde anschließend dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt und sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt in Kempten in Haft. Dorthin wird ihm die Anklage oder der Strafbefehl dann zugestellt, verdeutlicht Kern das weitere Vorgehen.

