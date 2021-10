Mutig und aktuell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Liederkranz Reute „Reutissimo“ lud gemeinsam mit dem „chorohnenamen“ aus Konstanz zu einem Konzert, wohl auch um Corona ein Schnippchen zu schlagen. Die Probenarbeit fand seit Frühjahr 2020 unter schwierigsten Bedingungen, wenn überhaupt, statt: Zuerst online, später in der Maschinenhalle der Firma Halder in Kümmerazhofen, wo die Abstände der Sängerinnen und Sänger eingehalten werden konnten, aber ungewohnt und absolut nicht dem Stil und Sinn des Chorgesanges entsprechend. Die Konstanzer indes probten in der dortigen Konzertmuschel, wobei der Verkehrslärm und beispielsweise Feuerwehreinsätze störend wirkten. Entmutigen ließen sich die beiden Chöre davon nicht! Der Applaus der zahlreichen Konzertbesucher bestätigte diesen Eindruck unüberhörbar. Der Leiter der beiden Chöre, Thomas Möller, stellte ein schwungvolles Konzertprogramm mit neuem und aktuellem Liedgut zusammen.

Den Auftakt gestaltete Reutissimo mit dem Gospel „Come with joyful singing“, einem Arrangement des tiefgläubigen US-Amerikaners Joseph M. Martin. Die heitere Einladung zum religiös geprägten Gesang gelang dem Reutener Ensemble bestens. Die einfühlsame Klavierbegleitung durch Katharina Bauer rundete den Auftakt perfekt ab.

Die folgenden Programmpunkte gestaltete der chorohnenamen. „Viva la vida“, bekannt von der britischen Gruppe Coldplay ist das klassische Wettbewerbsstück zur Kategorisierung von Chören. Entsprechend anspruchsvoll ist dieser Titel für Chor, arrangiert von dem dänischen Musikprofessor Jens Johannsen, der auch Pianist ist. Die a capella-Interpretation hatte höchstes Niveau – der Rhythmus- und der ständige Stimmfarbenwechsel von dunkel, strahlend und warm war eindrucksvoll. Die Konstanzer sangen übrigens stets ohne Notenblatt. Ihr nächster Beitrag „auf das was da noch kommt“, arrangiert von dem Hannoveraner Oliver Gies, entsprach absolut dem Anspruch des zeitgenössischen Chorgesanges: schmissig, lyrisch-nachdenklich mit einschmeichelnden Refrains. „Don’t stop me now“ geht auf die Gruppe Queen um Freddy Mercury zurück und gehört zum Genre Hard Rock. Der Arrangeur Jetse Bremer verfolgt die Absicht, Chören mehr Persönlichkeit zu verleihen, was Thomas Möller demonstrierte.

Den Teil 2 des Konzerts eröffneten die „Reutissimos“ mit der melancholischen Ballade Everything I do von Bryan Adams, der den Titel in nur 45 Minuten komponiert haben soll und damit einen Hit in den ewigen Charts landete.