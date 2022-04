Musikverein Reute wächst durch Nachwuchsmusiker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Generalversammlung des Musikvereins Reute-Gaisbeuren e.V. fand am 1. April im Gasthaus Stern in Reute statt. Traditionell wird die Versammlung im Januar abgehalten, was coronabedingt leider nicht möglich war. Nach der Eröffnung durch die Musikkapelle mit einem Traditionsmarsch schloss sich das Totengedenken an die verstorbenen Mitglieder aus dem Vereinsjahr 2021 an. Trotz der pandemiebedingten Widrigkeiten konnte der Mitgliederstand der Fördermitglieder stabil gehalten werden. Schriftführerin Maren Zitzmann und Chronistin Hilde Heine konnten auf eine Vielzahl von Aktivitäten, wenn auch zumeist in kleinerer musikalischer Besetzung, verweisen. Dirigent Erich Steiner hob vor allem die gelungenen Auftritte auf dem Waldseer Rathausplatz, auf der Landesgartenschau in Überlingen sowie beim Benefizkonzert auf dem Krankenhausgelände hervor. Besonders freute ihn, dass seit Beginn der Coronapandemie sieben Jungmusikanten mit hoher Motivation zu den Aktiven gestoßen sind und sehr erfolgreich mitmusizieren. Auch Jugendleiterin Vera Sigg durfte von neuen Zöglingen und Aktivitäten des musikalischen Nachwuchses berichten. Der Kassenstand konnte Dank großer Unterstützung durch die Fördermitglieder ebenfalls positiv gestaltet werden. Die Kassenprüferinnen bestätigten eine tadellose Kassenführung. Die Entlastung der Vorstandschaft führte der ehemalige Ortsvorsteher Franz Bendel durch, diese wurde einstimmig erteilt. Bei den Wahlen konnten alle zur Abstimmung stehenden Vorstandsmitglieder einstimmig bestätigt werden. Als neue Jugendleiterin wurde Miriam Miller als Nachfolgerin von Vera Sigg in ihr Amt gewählt. Vom Kreisverbandsdirigenten Markus Frankenhauser konnten insgesamt 12 Verdiente Musiker*innen sowie Vorstandsmitglieder und Dirigent Erich Steiner für ihr Engagement geehrt werden. Um die beengte Proberaumsituation zu verbessern werden gerade die rechtlichen Grundlagen zur Errichtung eines größeren Probelokales geschaffen. Für die Realisierung müssen dann jedoch erhebliche Spendensummen gesammelt werden. Angelika Brauchle überbrachte als Vertreterin der Ortschaft und der Großen Kreisstadt Bad Waldsee den Dank für die geleistete ehrenamtliche Arbeit im vergangenen Vereinsjahr, das trotz Coronabeschränkungen von viel Aktivität und Engagement geprägt war. Mit einem kurzen Ausblick auf die kommenden Termine wurde die Versammlung beendet.