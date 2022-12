Musikverein Reute-Gaisbeuren gibt Frühschoppenkonzert

Der Musikverein Reute-Gaisbeuren veranstaltet am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, um 10.30 Uhr ein Frühschoppenkonzert in der Durlesbachhalle in Reute. Wie der Musikverein ankündigt, kommen an dem Morgen nicht nur die Freunde der traditionellen Blasmusik auf ihre Kosten, sondern auch alle, die Freude an gehobener Unterhaltungsmusik haben. „Passend zur Adventszeit kommen im Programm auch getragene Stücke vor und selbst die alpenländische Vorweihnachtszeit kann man bei Alphornklängen in der Durlesbachhalle erspüren“, so der Verein. Während der Veranstaltung versorgt der Förderverein Musikverein Reute-Gaisbeuren in der adventlich dekorierten Halle die Gäste mit Weißwürsten, Brezeln und Getränken. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.