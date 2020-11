Musikverein Michelwinnaden in Geldnot

Auf Grund abgesagter Auftritte und Feste wie dem Burggrabenfest und dem Jahreskonzert, fehlen dem Musikverein Michelwinnaden in der Vereinskasse die Einnahmen, um die weiterhin laufenden Kosten für Instrumentenreparaturen, Notenmaterial oder Versicherungen zu decken. Das teilt der Musikverein in einer Presseerklärung mit.

Volksbank unterstützt Projekt

Um das Loch in der Vereinskasse am Jahresende möglichst gering zu halten, habe sich der Verein besonders über die Zusage der Volksbank Allgäu-Oberschwaben gefreut, dass er ein Projekt auf der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ einstellen durfte. Mit einer Spende von mindestens fünf Euro könne man den Musikverein unterstützen. Die Volksbank-Allgäu lege pro Spende aus dem Crowdfunding-Spendentopf nochmals zehn Euro drauf, heißt es in der Presseerklärung weiter. Pro Person werde vom Crowdfunding-Spendentopf nur eine Spende bezuschusst. Das Spendenprojekt läuft noch bis 30. November.

Nähere Informationen zum Spendenprojekt findet man unter https://vbao.viele-schaffen-mehr.de/coronahilfe-mv-michelwinnaden oder auf der Homepage des Musikvereins unter www.mv-michelwinnaden.de.

Jahreskonzert abgesagt

Normalerweise findet am Vorabend des dritten Advents das Jahreskonzert des Musikvereins “Concordia„ Michelwinnaden statt. In diesem Jahr seien kreative Ideen gefragt gewesen, wie der Höhepunkt im Vereinsjahr auch unter Pandemie-Bedingungen durchgeführt werden könnte. Nachdem nun durch den neuerlichen Lockdown-Light im November keine Probenarbeit möglich gewesen sei, musste das Konzert leider abgesagt werden.

Das Vereinsjahr sei bisher nicht einfach gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Probenarbeit war unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nur bedingt möglich. Auch musikalische Auftritte und Vereinsfeste mussten coronabedingt abgesagt werden.