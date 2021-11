Musikverein hielt Generalversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein „Concordia“ Michelwinnaden e.V. holte am 24.09. die ordentliche Generalversammlung des Vereinsjahres 2020 nach. Vorstand Johannes Hepp begrüßte die anwesenden Mitglieder. Ein besonderer Gruß galt Ortsvorsteher Frieder Skowronski, Dirigentin Karin Michele, den Ehrenmitgliedern und Ehrenvorstand Siegfried Baumeister.

Nach der Begrüßung folgte der Bericht des Jugendleiters Daniel Schmid.

Als nächstes folgte der Bericht der Schriftführerin Margit Spehn. Obwohl im vergangenen Vereinsjahr alle Auftritte nach der Fasnet abgesagt werden mussten, blickte sie auf die Kuchenaktion am Burggrabenfestwochenende, das Crowdfunding-Projekt und Musikproben im Freien zurück. Kassier Joachim Kopf informierte in seinem Kassenbericht über die Ein- und Ausgaben und konnte aufgrund der vielen Spenden ein positives Jahresergebnis vermelden. Da der Förderverein, welcher die Jugendausbildung finanziert, wegen der fehlenden Bewirtungseinnahmen im Jahr 2020 jedoch ein Minus in der Kasse hatte, stellte Vorstand Johannes Hepp im Nachgang fest, dass beide Vereine gemeinsam einen geringen Minusbetrag zu tragen hätten. Dank der Unterstützung durch Spenden und der Rücklagen aus vergangenen Jahren, stehen beide Vereine trotzdem weiterhin gut da.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft folgte der Bericht von Dirigentin Karin Michele. Sie blickte auf das schwierige musikalische Jahr zurück. Obwohl teilweise die Proben komplett eingestellt waren und alle Auftritte abgesagt werden mussten, wäre der Musikverein musikalisch weiterhin auf einem guten Niveau. Auch kameradschaftlich wäre der Verein gut durch das Jahr gekommen.

Unter der Leitung von Ortsvorsteher Skowronski wurden die Wahlen durchgeführt. Dass die Zusammenarbeiten in der Vorstandschaft gut ist, zeigte sich darin, dass alle zur Wahl stehenden sich zur Wiederwahl stellten und so wurde Dominik Käppeler als Stellvertretender Vorsitzender, Joachim Kopf als Kassier, Tobias Schmid als aktiver Beisitzer und die beiden Kassenprüfer Franz Schwägler und Corinna Romer in ihren Ämtern bestätigt.

Zum Abschluss sprach Johannes Hepp noch verschiedene Themen wie Probensituation, Finanzierung der Jugendausbildung und anstehende Termine an. Johannes Hepp dankte am Ende der Versammlung nochmals allen Spendern für deren Unterstützung.