Musikverein Haisterkirch setzt auf Zusammenhalt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hans-Peter Waibel, vom Vorstandstrio des Musikvereins Haisterkirch, eröffnete die Jahreshauptversammlung 2021 des Vereins dieses Mal in der Gemeindehalle Haisterkirch. Die Corona-Pandemie hatte gar vieles durcheinander gebracht. So konnte vergangenes Jahr die Hauptversammlung mit dem Rückblick ins Jahr 2019 nicht mehr abgehalten werden. Dies wurde jetzt satzungsgemäß nachgeholt. Da auch die Hauptversammlungen des Fördervereins abgehalten wurden, dauerte das Ganze gut zweieinhalb Stunden trotz zügiger Abwicklung aller Tagesordnungspunkte. Das ganze Vereinsleben musste auf Sparflamme gefahren werden. Jetzt im September war die Zusammenkunft auch nur möglich geworden, nachdem alle Besucher die 3G-Regelungen nachweisen konnten. Dass 44 Personen gekommen sind, freute den Vorstandssprecher besonders.

Insbesondere begrüßen konnte H-P Waibel Ortsvorsteherin Rosa Eisele und die Vorstandsvorsitzenden Roland Braig vom Sportverein Haisterkirch sowie Siegfried Merk vom Männerchor. Von den Ehrenmitgliedern des MVH waren Alfred Bohner und Hans Wirth anwesend.

Bei der Totenehrung gedachte die Versammlung namentlich aller Vereinsmitglieder, die im Jahr 2019 und 2020 verstorben sind.

Ausführliche Protokolle über das Vereins- und Sitzungsgeschehen der vergangenen zwei Jahre hatte Schriftführer Rolf Ernle erstellt und verlas diese auch.

Hans-Peter Waibel trug dann seine Tätigkeitsberichte über die beiden letzten Vereinsjahre vor.

Konnten 2019 noch 54 Musikproben abgehalten werden, so waren dann 2020 nur noch wenige Treffen und Auftritte möglich. Der Probenbesuch lag 2019 bei 77 %. Dieser wurde vergangenes Jahr bewusst nicht mehr dokumentiert. Den fleißigsten Probenbesuchern 2019 wurden wieder Anerkennungsgeschenke übergeben.

Auch die vielen Auftritte bei kirchlichen Anlässen wie die Teilnahme bei den Blutfreitagen in Bad Wurzach und Weingarten, Mitwirkung bei den Kurkonzerten plus Sommerabendkonzert in Bad Waldsee, Frühschoppenkonzerte, dazu die Auftritte am Ort (Volkstrauertag, Bruderschaftstag, Kindergarten -und Klosterhoffest), Teilnahme bei Umzügen verschiedenster Art fielen 2020 der Pandemie zum Opfer.

Der Comedy-Abend musste abgesagt werden, auch für 2021. Der Musikverein hält sich an die Vorgaben und Empfehlungen des Blasmusikverbands, wie Waibel betonte.

Kaum Veränderungen gab es bei der Mitgliederbewegung. Dem Musikverein gehören 63 aktive Musiker an. Dazu kommen sechs Ehrenmitglieder und 112 passive Mitglieder.