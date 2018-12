Musikverein besucht Jahreskonzert in Eschen in Liechtenstein

Seit mehr als 40 Jahren besucht der Musikverein Reute-Gaisbeuren die Konzerte der befreundeten Harmoniemusik Eschen in Liechtenstein.

Am Sonntag war es wieder soweit, neben 25 Musikern waren ebenso viele Fans und Freunde guter Blasmusik mit von der Partie. Jedes Jahr nutzt auch Rudolf Forcher, ehemaliger Bürgermeister aus Bad Waldsee, dieses Konzert zur Kontaktpflege. Dieses Jahr weilte auch Ruhestandspfarrer Karl Eiberle unter den Konzertgästen. Die große Gemeindehalle war mit mehr als 500 Besuchern gefüllt, als nach der Begrüßung von Präsident Thomas Kranz Dirigent René Mathis mit „Royal Salute“ das Winterkonzert eröffnete. Die 60 Musiker überzeugten mit Musikstücken wie „El Camino Real“, „Gandalf“ und „Schneewittchen – A Princess’s Tale“. Stürmischer Beifall wurde dem Solisten an der Posaune, Sigmund Gerner, für seinen glanzvollen Auftritt bei „Concerto for Bass Trombone“ zuteil. Stimmungsvoll mit „Stille Nacht, heilige Nacht“ endete das hochkarätige zweistündige Konzert.