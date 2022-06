Musikerausflug nach Steibis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Reute-Gaisbeuren nutzte das lange Wochenende nach Christi Himmelfahrt, um nach längerer Pause mit den aktiven Musiker*innen und deren Familien wieder einen zweitägigen Ausflug zu erleben. Nachdem am Blutfreitag noch bei der größten Reiterprozession Europas mit stattlicher Besetzung zu Ehren des Heiligen Blutes in Weingarten musiziert wurde, starteten am Samstag pünktlich um 8 Uhr zahlreiche Musiker*innen auf dem Dorfplatz in Reute zum Ausflug nach Steibis. Nach einer kurzen Seilbahnfahrt machten sich die Teilnehmer*innen bei bester Laune und idealem Wetter auf den Weg zur Falkenhütte. Dort erklangen nach einer Stärkung mitten in den Bergen wunderschöne Alphornweisen, die von den Nachwuchsalphornbläsern des Musikvereins vorgetragen wurden. Die vielen Bergwanderer waren so begeistert, dass das Trio noch eine Zugabe zum Besten gab. Nachmittags konnte die Zeit auf der Falkenhütte oder bei einer Bergtour verbracht werden. Später gab es einen gemütlichen Hüttenabend, bei dem natürlich auch Blasmusik nicht fehlen durfte. Vor allem der Titel „Baker Street“ mit Solosaxophonist David Wolfgang riss alle Gäste von den Sitzen. Selbstverständlich kamen auch die Freunde der traditionellen Blasmusik nicht zu kurz. Am Sonntag ging es dann nach zünftigem Almfrühstück zu Fuß wieder zurück bis zur Bergstation und mit der Imbergbahn zurück ins Tal. Alle Teilnehmer*innen freuten sich sehr über den gelungenen Ausflug ins Allgäu mit Musik und tollen Erlebnissen.