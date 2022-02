Musikalisches Theater in der Stadtbücherei

„November in my Soul” ist die Geschichte von Moby Dick nach Herman Melville. Seit er auf hoher See im Kampf mit dem legendären weißen Wal ein Bein verloren hat, ist Ahab, der selbstherrliche Kapitän eines dem Untergang geweihten Walfangschiffes, von grenzenlosem Hass erfüllt. Von Rachegelüsten getrieben und ohne Rücksicht auf seine Mannschaft macht er sich auf die erbitterte Jagd nach seinem gespenstischen Widersacher.

Der Schauspieler Bernd Wengert ist Ismael und Ahab zugleich, überlebender Chronist und rachsüchtiger Kapitän. Über ein Jahr hat Michael Moravek, inspiriert von Melvilles Klassiker, Songs für das Theaterstück geschrieben. Die Geschichte von Moby Dick – eine grandiose Allegorie über die Unberechenbarkeit von Natur und Schicksal.

Das Theater findet am 25. März ab 20 Uhr in der Stadtbücherei in Bad Waldsee statt. Vorverkaufskarten gibt es in der Stadtbücherei für 8 Euro. An der Abendkassen kosten sie zehn Euro.