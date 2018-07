Musikalische Weltreise mit sechs internationalen Solisten

Eine musikalische Rundreise in der Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu mit sechs Solisten verspricht der Veranstalter am Dienstag, 7. August, in Bad Wurzach sowie am Freitag, 10. August, in Bad Waldsee, jeweils um 20 Uhr

Das Programm „Music is my life“ – so heißt auch der Titelsong – nimmt die Zuhörer laut Pressemitteilung auch mit auf eine musikalische Reise voller Leidenschaft und Sinnlichkeit. Gefühlvolle Balladen zum Mitschwärmen, fetzige Popnummern zum Mitklatschen und dramatische Melodien zum Mitfühlen – alles an einem Abend. Mit ihren Stimmen wollen die sechs Künstler Lynelle Jonsson (USA), Desiré Capaldo (Italien), Gino Castelli (Italien), Buket (Deutschland), Rachel Horter (USA) und Letizia Chiloiro (Italien) das Publikum verzaubern.

Die ganze Bandbreite von Klassik bis Musical wird hier unter einen Hut gebracht. Zu hören sind Songs wie „I Will Always Love You“, „Valerie“, „Volare"“ oder „Rolling In The Deep“ von Adele. Der Titelsong „Music is my life“ stammt von Sänger und Komponist Gino Castelli und wird vorgetragen von Rachel Horter aus Nashville, Tennessee (USA).

Tickets sind erhältlich unter 0751 / 29555777 sowie unter schwäbische.de/tickets.