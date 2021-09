Musikalische Lesung von und mit Cordula Sauter: Astor Piazzolla – „Mehr Tango geht nicht!“

Astor Piazzolla – „Mehr Tango geht nicht!“ ist eine musikalische Lesung über das Leben des Ausnahmekomponisten und Begründers des Tango Nuevo, der Argentinien gegen sich hatte und nach 40 Jahren in seiner Heimat endlich anerkannt wurde.Text, Lesung und Akkordeon (Libertango, Adios Nonino, Oblivion u.a.): Cordula Sauter. Die Veranstaltung findet am Freitag, 17 September, um 20 Uhr in der Stadtbücherei Bad Waldsee statt. Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro, an der Abendkasse für zehn Euro.