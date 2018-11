Musik und Texte zur Adventszeit

Die Adventszeit in Oberschwaben war und ist geprägt durch eine barock inspirierte Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Beim geselligen Beisammensein in den Hohstuben der ländlichen Gemeinden entstanden Advents- und Weihnachtslieder, die von einer tiefen und dennoch heiteren Volksfrömmigkeit zeugen. Beim „Oberschwäbischen Advent“ am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr im Bad Waldseer Museum im Kornhaus werden Texte und Musik aus unserer Heimat von früher bis heute vorgestellt. Es musizieren die Saitenmusik Salteris, das Vokalensemble Quintessenz und das Blechbläserquartett HeiliXblechle. Bernhard Bitterwolf spricht verbindende Texte in schwäbischer Mundart.

Die musikalische Bandbreite der Gruppe Salteris aus Aulendorf reicht laut Ankündigung von Kompositionen aus dem Barock über traditionelle Musik aus aller Welt bis hin zu adventlichen Melodien. Die abwechslungsreichen Arrangements für Violine, Hackbrett, Gitarre und Kontrabass schmeicheln dem Ohr und sind in ihrer Zartheit wie geschaffen für die vorweihnachtliche Zeit.

Seit Jahren bereitet das sechsköpfige Vokalensemble Quintessenz jeweils auf das Jahresende ein Programm mit einer Auswahl der schönsten Advents- und Weihnachtslieder bekannter Komponisten sowie lieb gewordener traditioneller Weisen vor. Da die drei Sängerinnen und die drei Sänger alle ihre Wurzeln in Oberschwaben haben, spielt das zur Jahreszeit passende heimische Liedgut eine große Rolle.

In Oberschwaben ist die Blasmusik zuhause. Bis zum heutigen Tag gibt es Gemeinden, in denen kleine Bläserensembles in der Vorweihnachtszeit übers Land ziehen, um den Adventsgedanken zu verbreiten. Das Blechbläserquartett HeiliXblechle mit Bernhard Bitterwolf aus Haisterkirch, Eugen Maucher aus Dinnenried, Karlheinz Vetter aus Kressbronn und Thomas Räth aus Arnach stellen an diesem Abend überlieferte Musikstücke aus Oberschwaben für die kammermusikalische Bläserbesetzung vor.

Mit den auftretenden Ensembles ist die Bandbreite und Vielfalt der oberschwäbischen Musiktradition abgedeckt. Bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts war die Saitenbesetzung üblich, bis diese dann von den Blasinstrumenten abgelöst wurde. Vokalmusik zieht sich wie ein roter Faden durch die Musikgeschichte unserer Heimat. Das Bad Waldseer Kornhaus-Adventskonzert mit Saiten-, Bläser- und Vokalmusik bietet Kleinodien aus einer reichhaltigen volksmusikalischen Vergangenheit und Gegenwart.