Musik muss für alle zugänglich sein

In ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung hat die Jugendmusikschule Bad Waldsee ihre Finanzstrukturen sowie ihre Zukunftsfähigkeit in den Mittelpunkt gestellt. Vor allem ging es darum, dass auch Schüler mit geringeren finanziellen Mitteln die Chance haben müssten, musizieren zu können. „Das ist eine Herkulesaufgabe“, sagte der Vereinsvorsitzende Peter Lutz in der Sitzung.

Bei der Hauptversammlung im Gymnasium umriss der Vorsitzende Peter Lutz kurz die Arbeitsfelder des Vorstands und zeigte Beispiele des „hohen Stellenwerts des Musikschaffens“ auf. Insbesondere die Strukturierung des Denkens und Gestaltens werde durch Musik nachhaltig unterstützt, meinte er, wie das Beispiel des amerikanischen Starpianisten Kit Armstrong zeige. „Leider ist aber das Erlernen von Instrumenten nicht nur eine Frage von Talenten sondern auch eine soziale Frage“, so Lutz. Seinen Aussagen zufolge tue sich eine Schere auf, weil Bildung und Einkommen der Elternhäuser entscheidend seien. „Deshalb sind Förderprogramme wünschenswert“, appellierte Lutz.

Dem Vorsitzenden zufolge befindet sich die hiesige Musikschule derzeit an einem Wendepunkt, an dem die Zukunftsfähigkeit der Einrichtung hänge. Denn bislang unterstützt die Stadt die Schule mit einem gedeckelten Zuwendungsbetrag, der nur im Rahmen von Lohnsteigerungen angepasst wird. Die anderen Zuwendungsgeber, Landkreis und Land, orientieren ihre Zuwendungen an den Kosten des pädagogischen Personals. Neben den öffentlichen Geldern finanziert sich die Schule durch Unterrichtsgebühren. „Diese Konstruktion führte in der Vergangenheit immer wieder dazu, interessierte Jugendliche aus Haushaltsgründen ablehnen zu müssen“, sagte der Vorsitzende.

Gleichzeitig habe die Jugendmusikschule als Arbeitgeber auch seinen hochqualifizierten Lehrkräften gegenüber eine soziale Verantwortung, die im Falle einer Insolvenz greifen würde. „Diesen Spagat auszuhalten und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit zu sichern ist derzeitige Herkulesaufgabe unserer Jugendmusikschule“, formulierte Lutz. Er bedankte sich abschließend bei allen aktiv Mitarbeitenden, insbesondere bei Lilo Steinmetz, die seit mehr als 40 Jahren das Sekretariat leitet.

Schulleiter Manfred Fuchs berichtete anschließend über die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres. Schwerpunkte waren die Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen und mit den Musikvereinen. Auch die Teilnahme an Wertungsspielen der Schüler zeigt laut Fuchs, welch gutes Niveau die musikalische Bildungsarbeit vorzuweisen habe.

Einer der Höhepunkte war nach Angaben des Schulleiters der Jugendmusikpreis 2017 des Fördervereins, bei dem die Teilnehmer fast nur erste Plätze abgeräumt haben. Fuchs bescheinigte allen Lehrkräften „vorbildliche Arbeit und Loyalität, die gerade in diesen schwierigen Wendezeiten dankbar und mit Respekt zur Kenntnis genommen werden“.

Unwägbarkeiten bei Unterrichtsräumen

Der Schulleiter wies darauf hin, dass die Arbeit der Schule nach wie vor durch unsichere Unterrichtsräume beeinträchtigt sei. Derzeit gehe es vor allem um den Klavierunterricht und die Frage, wo der Flügel künftig fest aufgestellt sein soll, informierte er.

Nach Verlesung des Protokolls der Hauptversammlung 2017 durch Florian Becker legte Geschäftsführer Alfred Maucher den Jahresabschluss 2017 vor. Größter Posten ist der Aufwand für das pädagogische Personal mit mehr als 380 000 Euro, während für die extrem schlanke Verwaltung gerade mal knapp 1700 Euro aufgewendet wurden. Die Einnahmenseite weist mit 232 000 Euro für Unterrichtsgebühren den größten Posten aus, gefolgt von Stadt mit 94 000, Landkreis mit 40 000 und Land mit 32 000. Paul Kohlschreiber bescheinigte Maucher die korrekte Führung des Vereins und empfahl die Entlastung des Vorstands. Anschließend legte Maucher den Haushaltsplan für das laufende Geschäftsjahr vor. Da sich aktuell nichts an der Zuschussstruktur ändere, werde der laufende Haushalt ähnlich wie im Vorjahr gefahren, so Maucher. Die Genehmigung des Haushalts erfolgte einstimmig.

Turnusmäßig waren unter der Leitung von Bürgermeister Weinschenk die Neuwahl des Schriftführers und des Vorsitzenden fällig. Becker und Lutz wurden in ihren Ämtern ohne Gegenstimme bestätigt. Vorsitzender Lutz verwies abschließend auf das Konzert der Gesangsklasse von Elena Becker im Jugendkulturhaus Prisma am 6. Juli sowie auf das Schülerjahreskonzert in der Stadthalle am 20. Juli.