Museumsverein will mit Spenden Skulptur kaufen

Die städtische Kunstsammlung ist vor 50 Jahren in das Kornhaus umgezogen. Anlässlich dieses Jubiläums möchte der Museums- und Heimatverein eine kleinformatige Sebastians-Skulptur für seine Zürn-Sammlung erwerben. Quasi als „Geburtstagsgeschenk“. Hierfür startet der Verein nun einen Spendenaufruf.

Die Skulput wird Jörg Zürn zugeschrieben, dem ältesten der sechs Bildhauersöhne des Waldseers Hans dem Älteren. Die Figur ist 35 Zentimer hoch, um 1625 entstanden und aus Alabaster gearbeitet, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Die Hautpartien seien farbig getönt, die Haare vergoldet, ebenso die Außenseite des Lendentuchs. Im Lauf der Zeit sei die Figur leicht beschädigt worden, was aber dem künstlerischen Ausdruck keinen Abbruch getan habe.

Eine Besonderheit sei das Material. Alabaster sei kein Kalkstein wie beispielsweise Marmor, sondern eine kristalline Form von Gips. Das Material sei weich und relativ leicht zu bearbeiten. Der Vater Hans d. Ä. unterrichtete all seine Söhne in der Bildhauerei „in holtz und stain“, wie es einst geschrieben wurde. Deshalb gäbe es von Jörg wie auch von seinen Brüdern einige Arbeiten in Stein.

Das seltene Kunstwerk sei dem Museums- und Heimatverein von einer Privatperson für 25 000 Euro angeboten worden. Der Verein möchte die Gelegenheit nutzen es zu erwerben, bevor es auf dem Kunstmarkt versteigert wird und damit für die Sammlung im Museum verloren wäre. Die Verantwortlichen bitten daher kunstinteressierte Waldseer um eine Spende. Von der Stadt liegt bereits eine vorläufige Zusage in Höhe von zehn Prozent des Kaufpreises vor, also über 2500 Euro. Für die Spender sei zu einem späteren Zeitpunkt eine kleine Veranstaltung im Museum geplant.