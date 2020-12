Museums- und Heimatverein lobt Paul Heinrich Ebell Förderpreis aus

Der Museums- und Heimatverein Bad Waldsee lobt den Paul Heinrich Ebell Förderpreis aus, der sich an Künstler der bildenden Kunst aus der Landkreisen Ulm, Sigmaringen, Biberach, Ravensburg und dem Bodenseekreis richtet. Dieser ist laut einer Pressemitteilung des Vereins mit 3000 Euro dotiert und wird von einer Fachjury bestimmt. Zusätzlich wird auch ein Publikumspreis in Höhe von 500 Euro ermittelt, den die Besucher während der Ausstellungszeit bestimmen.

Paul Heinrich Ebell (* am 5. Oktober 1908 in Berlin, † am 4. November 1998 in Kißlegg) war ein deutscher Maler, Grafiker und Kunstpädagoge. Er wirkte 50 Jahre in Bad Waldsee, einen Großteil seines künstlerischen Nachlasses hat er dem dortigen Museum im Kornhaus vermacht, das sich verpflichtet führt, sein Wirken wach zu halten, so das Schreiben weiter.

1928 beginnt er an der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau bei Paul Dobers zu studieren, dann bei den Professoren Paul Hotz, Georg Muche, ferner bei Oskar Schlemmer und Otto Mueller. Er setzt das Studium ab 1932 an der Staatlichen Kunstschule in Berlin und in Leipzig fort, wird Kunsterzieher und Werklehrer. 1937 heiratet er die Fotografin Ursula Schwager. Bei Bombenangriffen in Berlin verbrennen in Wohnung und Atelier nahezu all seine bisherigen Werke. Im Juli 1944 kommt er als Kunsterzieher ans „Auslanddeutsche Schülerheim“ in Kißlegg, seine Frau folgt einige Monate später. Nach Kriegsende bleibt das Ehepaar dort, 1948 erhält er eine Stelle als Kunsterzieher am damaligen Progymnasium in Waldsee, wohin das Ehepaar 1952 umzieht. Er bleibt nebenher freischaffender Künstler.

Seine frühen Ölbilder zeigen kräftige Farben, deren Flächen teils mit dem Spachtel pastos aufgetragen sind, die einzelnen Gegenstände sind oft schwarz umrandet. Bei seinen, meist späten Aquarellen bleibt zwischen den Farbflächen der Grundton des Papiers, sodass die Farben isoliert nebeneinanderstehen. Die Bilder werden nicht abstrakt, sondern bleiben gegenständlich gebunden. In seinen Holz- und Linoleumschnitten beschränkt sich Ebell meist auf Schwarz und Weiß, ab Mitte der 70er-Jahre entstehen seine bekannten großformatigen Holzschnitte mit ausgedehnten schwarzen Flächen. 1947 ist er Mitbegründer der SOB (Sezession Bodensee-Oberschwaben). 1965 gründete er im Elisabethenbad von Bad Waldsee die städtische „Kleine Galerie", die er zehn Jahre lang leitet.

Bewerben können sich Studierende an Kunstschulen oder vergleichbaren Einrichtungen, deren Absolventen, deren Abschluss nicht länger als etwa drei Jahre zurückliegt, sowie Künstler, die eine mehrjährige künstlerische Tätigkeit auf dem Gebiet der bildenden Kunst nachweisen können. Die Altersbegrenzung liegt bei 35 Jahren. Die Bewerber müssen einen Wohnsitz oder ein Atelier im Landkreis Ulm, Sigmaringen, Biberach, Ravensburg oder dem Bodenseekreis haben. Für die Bewerbung um den Paul Heinrich Ebell Förderpreis sind maximal fünf Arbeiten digital einzureichen, die die Arbeitsweise des jeweilig Teilnehmenden repräsentiert und nicht älter als drei Jahre sind.

Eine Fachjury bewertet die eingereichten Arbeiten anhand der digitalen Fotos und wählt für eine mehrwöchige Nominiertenausstellung im Museum im Kornhaus Bad Waldsee zehn Künstler aus. Der Fachjury gehören der Kunsthistoriker Uwe Degreif, der Maler Jörg Eberhard, die Diplom-Restauratorin und stellvertretende Vorsitzende des MHV Brigitte Hecht-Lang, die Malerin Birte Horn, Malerin und der Galerist Ewald Schrade an.

Die digitalen Bewerbungen sind bis spätestens 4. April 2021 an Axel Otterbach, E-Mail an axel-otterbach@web.de und Telefon 0172/8611448 zu richten.