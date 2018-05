Munira und Ejub Begic feierten Goldene Hochzeit

Das 50. Ehejubiläum, die Goldene Hochzeit, hat das Ehepaar Munira und Ejub Begic Anfang des Monats feiern können. Glückwünsche der Stadt und des Landes sowie ein Präsent überbrachte Alfred Maucher mit den besten Wünschen für weitere erfüllende gemeinsame Jahre, teilt die Stadt mit. 1969 kam Familie Begic aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland, 1972 nach Bad Waldsee. Hier nahm Ejub Begic eine Stelle in einer örtlichen Großschreinerei an. Der Firma blieb er jahrzehntelang bis zu seinem Ruhestand treu. Familie Begic fühlt sich laut Mitteilung nach wie vor in Bad Waldsee sehr wohl. Dazu tragen auch die Kinder und eine große Zahl von Enkelkindern bei. Ihre Zeit verbringen die beiden aber nicht nur in ihrer deutschen Heimat, sondern sind auch öfters in Bosnien-Herzegowina, der Geburtsheimat der Familie. Dort besitzen sie ein Häuschen. Gerne sind sie aber auch in Bad Waldsee, das ihnen sehr am Herzen liege. Anfangs sei es hier nicht immer einfach gewesen, erzählen die Jubilare. Aber mit starkem Willen, Fleiß und dem Wissen auf eine Chance in dem neuen Land haben sich die Begics ein gutes Leben erarbeitet, für das sie noch heute dankbar sind. Foto: Stadt