Müll bei Hittisweiler illegal auf Waldparkplatz entsorgt

Diese beachtliche Menge Sonder-, Sperr- und Hausmüll haben Unbekannte am Wochenende auf einem Waldparkplatz zwischen Hittisweiler und Vorderurbach illegal entsorgt.

Am Samstag standen an der Kreisstraße 7935 zunächst ein paar Eimer mit Wandfarbe nebst Müllsäcken. Bis zum Sonntagnachmittag bot sich Waldspaziergängern und Autofahrern dann dieses Bild: Neben vier Autoreifen, Altölcontainern, Baustoffen und undefinierbarem Müll fanden sich hier sogar Wertstoffe, die kostenlos abgegeben werden könnten. Auch einige leere Schnapsflaschen wurden noch obenauf gelegt – vielleicht ein Überbleibsel von der Silvesterparty? Dieser Akt ist jedenfalls kein guter Neustart in Sachen „Müllentsorgung“, sondern ein Ärgernis für die Natur und für diejenigen, die diesen Haufen jetzt abtragen und kostenpflichtig entsorgen müssen.