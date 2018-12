Mozart-Chamber-Orchestra stimmt gekonnt auf Adventszeit ein

Auch in diesem Jahr hat die Akutklinik Urbachtal nach eigenen Angaben zusammen mit der städtischen Kurverwaltung Bad Waldsee und den städtischen Rehakliniken zu einem stimmungsvollen und musikalischen Abend eingeladen. Am Mittwochabend gastierte zum zweiten Mal das Mozart-Chamber-Orchestra im Haus am Stadtsee. Unter der Leitung des deutschen Dirigenten Horst Sohm und Musikern verschiedener Nationalitäten wurden die Gäste mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach und Vittorio Monti durch den vorweihnachtlichen Abend begleitet.

Ganz besonders hätten dabei die beiden preisgekrönten Solistinnen Ewa Witczak am Cello und Johanna Röhrig an der Violine begeistert, heißt es. Christoph Löschmann, Geschäftsführers der Akutklinik Urbachtal, sprach zur einführende Worte. Laut Mitteilung gab es begeisterten Applaus der rund 300 Gäste .