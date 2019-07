Movera setzt auf neues Shop-Konzept

Der Waldseer Camping-Ausstatter Movera hat seinem Shop-Konzept nach eigenen Angaben ein zeitgemäßes Aussehen verpasst. Um ein maximales Kauferlebnis zu schaffen, sei Wert auf eine klare Strukturierung in verschiedene Kategorien mit thematisch passenden Visualisierungen gelegt worden. Saison-Höhepunkte sollen die Suche nach einem bestimmten Produkt erleichtern und zusätzlich Inspiration bieten. So würden etwa Campinggeschirr und Schlafsäcke so präsentiert, dass man das Material anfassen und testen kann. Und naturgetreue Untergründe wie Steine und Gras würden es ermöglichen, sich ausreichend von der Standfestigkeit von Campingtischen und -stühlen überzeugen zu können. Zudem gebe es breite Laufwege. Zwei Movera-Fachhändler, das Erwin-Hymer-Center Stuttgart und der Caravan-Park Barnim, hätten das neue Konzept bereits umgesetzt.