Das fünfte Mountainbikerennen Cross-Country-Rennen des DAV Bad Waldsee steht am Samstag, 15. Oktober, an. Start ist an der Gemeindehalle in Haisterkirch. Den Auftakt machen die Kinderrennen ab 10.15 Uhr. Um 12.30 Uhr steht das Hauptrennen auf dem Programm. Die Strecke führt von Haisterkirch hin zum Saubadtrail. Wie die Verantwortlichen mitteilen, handelt es sich um eine neue Strecke. Rund 120 Anmeldungen sind die Rennen eingegangen.