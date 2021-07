Motto-Woche am Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Woche vom 12.7. -16.7.2021 steckt voller Überraschungen, denn die „Kleiderordnung“ der SMV ist vielseitig, das tägliche Motto entscheidet den Look.

In der Fotogalerie befinden sich Schüler- und Lehrerbeispiele zum Motto „Partnerlook“. Nach dem „Underdressed/Schlabberlook“ vom Montag, folgt am Mittwoch der „Lehrer/Schüler-Rollentausch“ sowie „Black & White“ und „Overdressed“ an den folgenden Tagen. Nach der langen stillen, eher bedrückenden Zeit im leeren Schulhaus, ohne richtiges Schulleben, Fasnet und andere Zusammenkünfte ist das eine wirkliche Wohltat. Klassen haben gemeinsame Ideen, Neugierde auf den nächsten Tag macht sich breit und es gibt etwas zu Lachen. Zum Ende des Schuljahres ist außerdem noch ein „Send-a-smile-day“ geplant, auch eine große Aktion, bei der Motivpostkarten über die SMV verschickt werden können, um andern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Danke fürs Initiieren, Unterstützen und Mitmachen.