Motorradfahrer wird leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Wolfegger Straße erlitten. Ein 78-jähriger Fordfahrer fuhr am späten Vormittag die Richard-Wagner-Straße in Richtung Wolfegger Straße entlang. Als er an der Kreuzung nach links abbiegen wollte, übersah er einen Motorradfahrer, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der 45-jährige Motorradfahrer bremste ab, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Ford nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro, am Auto ein Schaden von geschätzten 3000 Euro.