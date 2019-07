Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend gegen 21.30 Uhr die Kreisstraße 8034 von Englerts in Richtung Michelwinnaden gefahren. Wegen eines Fahrfehlers geriet er in einer leichten Rechtskurve auf den rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Laut Polizeibericht erlitt der 22-Jährige dabei schwere Beinverletzungen. Er wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Motorrad entstand geringer Sachschaden.