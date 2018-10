Ein unbekannter Täter hat in Bad Waldsee die Motorhaube eines geparkten Autos zerkratzt. Die Tat soll am Sonntag begangen worden sein, wie die Polizei mitteilte. Der Fiat war demnach in der Wurzacher Straße abgestellt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 40430 entgegen.