Motor gerät in Brand: 5000 Euro Schaden

In der Steinstraße in Bad Waldsee ist laut Polizeibericht am Dienstagmittag ist ein Mercedes in Brand geraten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge führte ein Mangel an Motorenöl zu einer Überhitzung des Antriebs.

In der Folge kam es zu einem Motorbrand, der von einem Anwohner mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpft wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand endgültig. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Bei den Löscharbeiten blies es den Löschstaub in die Halle einer angrenzenden Firma. Die Reinigung muss durch eine Fachfirma erfolgen. Hier werden weitere Kosten entstehen, die dem Brandschaden zuzurechnen sind.