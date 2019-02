Motivierte Grüne präsentieren nahezu volle Liste

Für die Kommunalwahl scheint der grüne Ortsverband Bad Waldsee gut gerüstet zu sein: die Kandidatenliste von „Bündnis 90/Die Grünen“ ist nahezu voll. Bei der Nominierungsveranstaltung am Donnerstag präsentierte sich die Partei motiviert.

Der unaufdringlichen Dekoration im Gastraum des „Gasthof Kreuz“ konnte an diesem Abend beinahe Symbolkraft zugesprochen werden. An der Decke hängen bunte Fasnetsbändel – bunt wie die Kandidatenliste der Grünen, die die Sprecherin des Ortsverbands, Corinna Kreidler, in einem leidenschaftlichen Plädoyer zumindest so beschreibt: „Wir haben Kandidaten aus Vereinen, der Kultur, dem Ehrenamt, der Verwaltung, Jung, Alt, aus der Stadt, den Ortschaften und fast so viele Frauen wie Männer.“ Ein Bild an der Wand zeigt in sattem, sommerlichen Grün eine Baumallee – grün, wie das Kernthema der Partei. Die Ökologie und der Umweltschutz werden bei den einzelnen Vorstellungen der Kandidaten zudem häufig genannt. Doch zurück zum Anfang der Sitzung:

Ulrich Köpfler, Sprecher des Ortsverbands, ließ zu Beginn wissen, dass sich insgesamt 25 Kandidierende auf der Liste der Grünen wiederfinden. „Ich bin begeistert“, sagte er und lächelte kurz. Das die Partei bei dieser Wahl nun nicht mehr als Grüne Alternative Liste (GAL) sondern als „Bündnis 90/Die Grünen“ antreten wird, bezeichnete er als etwas Besonderes. Dabei beließ er es und betonte, dass die Partei Akzente setzen wolle. Das gemeinschaftlich mit den Mitgliedern seit November erarbeitete Wahlprogramm gebe dabei die Richtung vor. „Inwiefern können wir noch aktuelle Entwicklungen ins Wahlprogramm aufnehmen“, wollte Michael Kaiser wissen und spielte auf die neuerliche Diskussion um die Rasthof-Pläne an der B 30 und das Thema Flächenfraß an. Susanne Haug, Vorstandssprecherin des Kreisverbandes Wangen der Grünen, entgegnete, dass die Kandidaten auf kurzfristige Entwicklungen auch in der Wahlbroschüre der Partei Position beziehen können.

Dann wurde der Wahlvorschlag zur Kandidatenliste vorgestellt. Wie Kreidler erläuterte, finden sich abwechselnd Frauen und Männer darauf: „Wir haben das Reißverschlussverfahren so lange angewandt, wie es ging. Es hat nicht ganz bis zum Ende der Liste gereicht – aber fast.“ Mit 22 Jahren ist Eric Hohl der jüngste Kandidat und Dagmar von Schack (81 Jahre) die Erfahrenste. Aus Berufssicht reichen die Tätigkeiten vom Lehrer und der Sozialarbeiterin, über die Studentin, den Verwaltungsfachwirt und den Biologen bis hin zum Physiker, Renter und Fotograf. Letztgenannter trägt den wohl bekanntesten Namen auf der Liste: Markus Leser. Der selbstständige Bad Waldseer Fotograf könnte in die Fußstapfen seines verstorben Vaters Rupert Leser treten, der einst als CDU-Stadtrat im Gemeinderat wirkte.

Das nicht alle Kandidaten den Anspruch haben ins Stadtgremium gewählt zu werden, wurde bei der Vorstellungsrunde deutlich. Entsprechend zufrieden waren sie mit ihren Plätzen im Mittelfeld der Liste. Der Großteil der Kandidaten machte im Gegensatz dazu aber doch deutlich, welche Ziele sie in der Gemeinderatstätigkeit umsetzen wollten. Neben den grünen Kernthemen wurden auch die Bereiche Kultur, Kinder- und Jugendarbeit sowie Digitalisierung genannt. Hier und da brandete lauter Applaus für die Wortbeiträge und Ideen der Kandidaten auf – in diesen Momenten war die Energie im Raum spürbar.

Während der Auszählung der Stimmen gab Zuhörer Ulrich Walz, Kreisrat der Grünen, die Maxime für die Bad Waldseer Kommunalwahl aus: „Wir wollen zweitstärkste Kraft werden.“ Ob diese Devise alle 30 Anwesenden angeben würden, ist fraglich. Der kurze, leise Applaus für diese Wortmeldung ließ zumindest einen zweigeteilten Eindruck zu. Und so verkündete Bernd Zander rasch das Ergebnis: Einstimmig segneten die zwölf stimmberechtigten Mitglieder die Kandidatenliste ab. „Wir haben ein breites Spektrum an Fähigkeiten, Ideen und Motivationen“, lobte Kreidler und Köpfler ergänzte: „Ich nehme ganz viel Schwung aus diesem Abend mit.“