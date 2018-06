Moritz Bader beendet Radsaison mit Siegen

Der für den RSC Biberach startende Bad Waldseer Moritz Bader hat in der Schülerklasse U15 (Jahrgang 2002/03) seine erfolgreiche Sommersaison mit drei Siegen unterstrichen. Der Radfahrer gewann das Kriterium in Ditzingen, das Rennen in Karlsruhe sowie das Kriterium in Meckenbeuren.

Neben dem Radfahren war in Ditzingen laut Mitteilung besonders spannend, dass nationale Radstars im Rahmen einer Charity-Veranstaltung vertreten waren und ein Auge auf die potenziellen zukünftigen Elitefahrer warfen. Beim Kriterium von Karlsruhe legte Moritz Bader nach, löste sich frühzeitig vom Feld und fuhr ungestört die Punkte ein. Sein Mannschaftskamerad Erik Weggemann sicherte sich den zweiten Rang. Ihr Ziel, es den Konkurrenten aus Baden am Ende der Saison nochmals zu zeigen, hatten die beiden RSC-Fahrer erreicht.

Bader erreichte dieses Jahr neben dem Baden-Württembergischen Meistertitel einen fünften Platz bei der Deutschen Straßenmeisterschaft. Bei der Deutschen Meisterschaft im Straßenzeitfahren haben die Württemberger lange keine Mannschaft zusammenbekommen. Im letzten Moment fand sich zum oberschwäbischen Trio mit Leonhard Albrecht (Ravensburg), Erik Weggemann (Bad Schussenried) und Moritz Bader noch ein vierter Fahrer. Sie verpassten das Podest nur um drei Sekunden. In der Gesamtwertung der Rennserien Vier-Ländercup und Baden-Württemberg-Cup belegte Bader jeweils den ersten Platz. Beim Saisonabschluss, dem Kriterium in Meckenbeuren, siegte Bader ebenfalls. Die fünf Sprintwertungen auf einem 800-Meter-Kurs mit 25 Runden um die Kirche gewann er souverän.