Monika Ludy-Wagner erhält Ernennungsurkunde

Die neue Erste Beigeordnete der Stadt Bad Waldsee, Monika Ludy-Wagner, wird am 1. Juni im Rathaus ihren Dienst antreten. Die Ernennung hat bereits im ganz kleinen, aber dennoch feierlichen Rahmen im Sitzungssaal des Rathauses stattgefunden, teilte die Stadt nun mit. Bürgermeister Matthias Henne überreichte die Ernennungsurkunde. Mit dabei war auch Karin Bareiß vom Fachbereich Personal, die das gesamte Bewerbungs- und Auswahlverfahren begleitet hatte.

Henne verlas den Text der Urkunde und Ludy-Wagner gelobte den förmlichen Eid. Nun hat Bad Waldsee erstmals eine Frau im Führungsduo des Rathauses. „Ich freue mich sehr über die Wahl von Frau Ludy-Wagner, die zukünftig diese wichtige Position in Bad Waldsee besetzen wird“, wird Bürgermeister Henne in der Pressemitteilung der Stadt zitiert. Sie sei „eine loyale, kompetente und sehr erfahrene Kraft.“ Er freue sich auf die künftige Zusammenarbeit und ein vertrauensvolles Miteinander. Und er sei sich sicher, dass beide gemeinsam konstruktive Lösungen, gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten, finden werden.

Im Biberacher Landratsamt leitet Ludy-Wagner noch bis Ende Mai das Kommunal- und Prüfungsamt. Hier ist sie für die interne Finanzkontrolle innerhalb des Landkreises zuständig und übt die Kommunalaufsicht, vor allem die Rechtsaufsicht über die 43 kreisangehörigen Städte und Gemeinden, aus (ohne die Großen Kreisstädte Biberach und Laupheim). Zudem hat der Breitbandausbau dort zu ihren Projekten gezählt. Ihre dabei gesammelten Erfahrungen will sie auch in Bad Waldsee einbringen. Der neuen Ersten Beigeordneten obliegt die Ständige Stellvertretung des Bürgermeisters sowie die Leitung des Dezernats 2 der Stadtverwaltung mit den Fachbereichen Finanzen, Zentrale Dienste und IT, Bau, Liegenschaften sowie Wirtschafts- und Kulturraum. Darüber hinaus umfasst ihr Geschäftsbereich die Eigenbetriebe Alten- und Pflegeheim Spital zum Heiligen Geist und Stadtentwässerung Bad Waldsee, die kaufmännische Betriebsleitung des Eigenbetriebs Städtische Rehakliniken Bad Waldsee sowie die Stabsstelle Zentrale Steuerung und Beteiligungsverwaltung, teilt die Stadt in ihrer Mitteilung weiter mit. Für die Zukunft können sich laut Pressetext aber noch Änderungen der Aufgabenverteilung zwischen Bürgermeister und der Ersten Beigeordneten ergeben.

Für Monika Ludy-Wagner ist die Position der Ersten Beigeordneten in ihrer Heimatstadt ein Herzenswunsch, wie die Stadt in ihrer Mitteilung schreibt. Sie ist in Bad Waldsee aufgewachsen und zur Schule gegangen. Im Bad Waldseer Rathaus hat sie über mehrere Jahre in der Kämmerei gearbeitet.