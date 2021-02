Das Verlegen von Nahwärmeleitungen macht das Fällen von drei Bäumen in der Molitorstraße, zwischen den Gebäuden Nummer 17 und 21, notwendig. Laut der Stadtverwaltung wird die Straße daher in diesem Bereich am Donnerstag, 25. Februar, zwischen 8 und voraussichtlich 14 Uhr für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. Die Stadtwerke werden im kommenden Jahr Ersatzpflanzungen für die gefällten Bäume vornehmen, heißt es weiter.