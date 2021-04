Mobilitätsband teils noch mit schwarzem Asphalt

Warum ist der Belag für das Mobilitätsband von der Hauptstraße über den Rathausplatz bis zur Ravensburger Straße dunkel und nicht farbig? Das fragen sich derzeit viele, die in der Altstadt unterwegs sind. Der Grund dafür ist, dass die Arbeiten in kleineren Teilbauabschnitten durchgeführt werden, um die Belastungen durch Sperrungen für Anlieger und Besucher der Altstadt in erträglichem Rahmen zu halten, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Farbasphalt für durchgängige Strecken sollte aber in einem einzigen Arbeitsschritt verbaut werden, um Fugen zu vermeiden. Deshalb sei der momentan eingebaute schwarze Asphalt noch ein Provisorium.

Diese Arbeiten sind bereits abgeschlossen

Die Arbeiten für das Projekt „Altstadt für Alle“ befinden sich indes weitgehend im Zeitplan und im Bereich der Altstadt sind schon einige Veränderungen sichtbar. Baulich abgeschlossen sind die Arbeiten am Kirchmauer-Plätzle, der Anschluss an die Hauptstraße bei der Kirche, der Zugang in den Hirschhof und am Grabenmühlweg. Auch die Arbeiten an der Ulrich-Kuderer-Straße und am zugehörigen „Seeplätzle“ sind weitgehend beendet. In den nächsten Tagen stünden dort nur noch die abschließenden Schleifarbeiten für den Farbasphalt an.