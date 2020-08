Mobilitätsband: Farbasphalt in Bad Waldsee kommt am Ende der Baumaßnahme

Vor etwa vier Wochen haben die Bauarbeiten für das Projekt zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der Altstadt im Bereich der Hauptstraße bei der Kirche begonnen. Noch in diesem Sommer soll in Richtung Rathaus, etwa bis zum Ende der Kirchmauer, weitergebaut werden und dabei das „Kirchmauer-Plätzle“ entstehen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Der Farbasphalt des Mobilitätsbands soll über beide Teilabschnitte hinweg möglichst in einem Zug eingebaut werden. Durch diese Vorgehensweise sei es möglich, unnötige Arbeitsfugen zu vermeiden. Deshalb sei ein Einbau vor den Ferien noch nicht möglich gewesen. Damit aktuell keine unnötigen Stolperstellen entstehen, wird das Mobilitätsband provisorisch befestigt, wie die Stadt mitteilt.