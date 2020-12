Mobilität im Kreis Ravensburg: Den geplanten Fördertopf gibt es nun doch nicht

Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität (AUM) des Kreistags kommt am Donnerstag, 3. Dezember, um 14.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Berg zusammen und berät über die generelle Förderung des ÖPNV im Landkreis Ravensburg („Förderkonzept 2021“, gemeint ist nicht der Fördertopf) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro. Das Geld ist unter anderem gedacht für die Notmaßnahme auf der Linie 7549 Kißlegg-Bad Wurzach sowie weitere in 2021 geplante Regiobuslinien (wie beispielsweise Ravensburg-Wangen-Isny) und die Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept des Landkreises, das 2021 beschlossen wird. Weitere Themen der Sitzung: Bauprogramm 2021 des Straßenbauamtes sowie Abfallvermeidungsstrategie (Umsetzung und Sachstand).