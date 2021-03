Mobile Impfteam im Wohnpark am Schloss von Bad Waldsee im Einsatz

Knapp 150 Bewohner von Pflegeheim und „Wohnen mit Service“ sowie die Gäste der Tagespflege und Mitarbeitende des Bad Waldseer Wohnparks am Schloss sind in der Hauskapelle gegen Corona geimpft worden, heißt es in einer Pressemitteilung der St. Elisabeth-Stiftung. Ein mobiles Impfteam aus Ulm habe am Vormittag seine Arbeit aufgenommen und bis zum frühen Nachmittag seien die 144 Dosen des Impfstoffes von Biontech/Pfizer verimpft gewesen.

91-Jährige wird zuerst geimpft

Katarina Keraly (91) habe demnach die erste Impfung des Tages erhalten. „Wir möchten wieder unser altes Leben und unseren Alltag zurück - und wenn uns diese Spritze dabei hilft, dann bin ich sehr zufrieden“, wird die Pflegeheimbewohnerin zitiert.

„Zu 100 Prozent“ überzeugt von der Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung sei Hans Rentschler zwar nicht, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Aber ich hoffe trotzdem, dass dadurch ein schwerer Krankheitsverlauf verhindert wird und deshalb nehme ich heute ebenfalls daran teil“, wird der 86-jährige Waldseer zitiert, der sich nach einem häuslichen Sturz aktuell in Kurzzeitpflege befindet.

Hälfte der Mitarbeitenden lässt sich impfen

In den vergangenen Monaten hatten sich nahezu alle Bewohner des Pflegeheims mit dem neuartigen Virus infiziert und deshalb sei diese Schutzimpfung vor Ort nicht nur von Heidi Schreiber dringend erwartet worden. Sie sei erleichtert, dass nahezu alle Bewohner von Pflegeheim und ‚Wohnen mit Service’ sowie die Gäste der Tagespflege ihre erste Impfdosis erhalten haben. Damit könne im Wohnpark schrittweise wieder in der Alltag zurückkehren mit etwas mehr Begegnung und Abwechslung, als dies Corona seit letztem Frühjahr gestattet habe. Von den Mitarbeitenden des Hauses habe am Mittwoch rund die Hälfte Gebrauch von ihrem Recht auf eine Corona-Impfung gemacht.

Diese Impfaktion unter Leitung der Ärztin Dr. Andrea Unger vom zentralen Impfzentrum Ulm ist nach Angaben Heidi Schreibers „unaufgeregt und effektiv“ verlaufen. Das fünfköpfige Team habe sich unter Mitarbeit von Pflegedienstleiter Viktor Kirchgessner und Tagespflegeleiterin Ramona Endres routiniert an die Arbeit gemacht. Dazu zähle neben der Bürokratie vor allem die Aufbereitung des Impfstoffes, der in Kühlboxen nach Bad Waldsee transportiert worden sei und dann in Einmalspritzen aufgezogen werden musste. Bei den meisten Senioren habe sich die Aufregung rasch gelegt. „Wir sprechen die Leute immer ruhig an, damit sie entspannt sind, und es gibt nie Probleme dabei - im Gegenteil, uns macht diese Arbeit richtig Spaß und wir kommen auch viel herum dabei“, wird Simone Dürr zitiert, die die Impfungen im Wohnpark am Schloss mit ihrer Kollegin Samira Hasani vornahm.