„Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ diesmal mit Dr. Müller

In der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ informiert Dr. Klaus Müller, Chefarzt der Klinik im Hofgarten am 6. April um 19 Uhr zum Thema Rückenschmerz.

„Rückenschmerzen erleidet fast jeder im Laufe seines Lebens“, weiß Dr. Müller. „Ihr Auftreten wird häufig mit einer übermäßigen körperlichen Belastung in Verbindung gebracht oder als ‚schicksalshaftes‘ Ereignis ohne nachvollziehbaren Grund erlebt“, so der erfahrene Mediziner weiter. Rückenschmerzen gehörten nicht nur zu den häufigsten Gründen für Arbeitsausfälle, sondern stellten auch im Allgemeinen oft eine deutliche Beeinträchtigung der Lebensqualität und des Bewegungsspielraumes dar. „Auch wenn sich die Symptome für die Betroffenen bisweilen kaum unterscheiden, so können die Ursachen dafür sehr unterschiedlich sein und damit zum Teil sehr unterschiedliche Therapien erfordern“, so Müller weiter.

Daher wird er in seinem Vortrag allen Interessierten zunächst die Ursachen von Rückenbeschwerden vorstellen, warum sie jeden im Laufe des Lebens treffen können und was man selber dagegen tun kann. Ziel ist es, die Volkskrankheit besser zu verstehen, um dadurch die Möglichkeiten der Selbsthilfe wahrnehmen und aktiv Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen zu können.

Während des Vortrages können Fragen direkt per Chat an den Referenten geschrieben. An der kostenlose Online-Veranstaltung kann man teilnehmen unter https://vimeo.com/event/830943