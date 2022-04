Mittwoch neuer Probentag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen! Nach den Osterferien startet der Kirchenchor Reute wieder mit Gesamtproben. Alle Sängerinnen und Sänger freuen sich, wieder gemeinsam musizieren zu können und zu dürfen. Die Proben finden ab dem 27. April immer mittwochs um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Reute statt. Willkommen sind auch alle neuen interessierten Sängerinnen und Sänger.

Unter der musikalischen Leitung von Organistin und Chorleiterin Bernadette Behr widmet sich der Chor liturgischer, konzertanter, vom Frühbarock bis in die Moderne reichender Kirchenmusik. Auch weltliches Liedgut wird gepflegt. A capella, begleitet von Instrumenten oder einem Orchester, tritt der Chor in Gottesdiensten, bei Veranstaltungen und in Konzerten auf. Das gesellige Miteinander bei Festen, Ausflügen und Stammtischen ergänzen das harmonische Zusammenwirken der Chorgemeinschaft.