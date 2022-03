Mitten in Bad Waldsee: Archäologen graben nach Hausabriss

Durch mehrere mittelalterliche Bodenschichten, mitten in der Bad Waldseer Altstadt, arbeiten sich derzeit Archäologen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Demnach sind die Grabungen möglich, da das bisherige Gebäude an der Hauptstraße 41 abgerissen wurde.

Das kann über die Grabungsstelle gesagt werden

„Aufgrund der bisherigen Funde deute alles auf eine damals wohlhabende, mittelalterliche Bevölkerung hin“, berichtet Anja Seidel, die die Grabungen leitet. Die verschiedenen Erdschichten würden zudem auf eine frühe Besiedelung hinweisen und zeigen, dass es über mehrere Jahrhunderte hinweg an der dortigen Stelle immer wieder größere Brände gegeben haben muss.

Metertief haben sich die Archäologen sorgfältig durch die einzelnen Schichten gegraben. (Foto: Göppel/Stadt)

Was bisher gefunden wurde

Unter den Funden, die in den letzten Tagen zum Vorschein gekommen sind, befinden sich Glasperlen, Spinnwirbel und Webgewichte. Die Ausgrabungen seien von der Bevölkerung mit großem Interesse von den Bauzäunen aus verfolgt worden.

Im Detail: So sehen die Bodenschichten aus, die die Archäologen freigelegt haben. (Foto: Göppel/Stadt)

Grabungsleiterin Seidel arbeite, was die verschiedenen geschichtlichen Hintergründe der Stadt Bad Waldsee angeht, eng mit Stadtarchivar Michael Tassilo Wild zusammen, heißt es in der Mitteilung. Noch bis maximal Mitte nächster Woche dauern die im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege an.