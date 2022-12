Mitreißendes Konzerterlebnis in Eschen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Adventssonntag konnte der Musikverein Reute-Gaisbeuren nach zweijähriger Unterbrechung wieder mit zahlreichen Freunden der konzertanten Blasmusik die traditionelle Konzertfahrt nach Eschen im Fürstentum Liechtenstein durchführen. Das Orchester der befreundeten Harmoniemusik Eschen unter der Leitung von René Mathis musizierte auf höchstem Niveau. Exzellente Werke der symphonischen Blasmusik wie „Pompeii“ des bekannten zeitgenössischen Komponisten José Alberto Pina oder das furiose „Danzas Cubanas“ mit lebhaften Motiven, sorgten für langanhaltenden Applaus in der vollbesetzten Gemeindehalle von Eschen. Für die leisen Töne bot Corina Meier ein gefühlvolles und technisch sehr anspruchsvolles Flötensolo mit dem Titel „Breeze In The Forest“ aus der Feder von Satoshi Yagisawa dar. Für Anton Gerner, der auch beim Musikverein Reute-Gaisbeuren für seine jahrzehntelange Freundschaft und sein Engagement Ehrenmitglied ist, wurde anlässlich seines 65-jährigen aktiven Musizierens bei der Harmoniemusik Eschen eigens der Marsch „Blasmusik – Mein Leben“ komponiert und am Konzertabend uraufgeführt. Zum Abschluss des musikalischen Feuerwerkes stand mit „How To Train Your Dragon“ von John Powell nochmals ein perfekt einstudiertes Werk auf dem Programm, nach welchem die Gäste mit ihrem langanhaltenden Applaus noch mit zwei Zugaben belohnt wurden. Alle Konzertbesucher aus Reute-Gaisbeuren waren wieder begeistert von der Musik der Freunde der Harmoniemusik und freuen sich schon jetzt auf die Konzertfahrt im nächsten Jahr.