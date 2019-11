Mitmachen bei der Solidarischen Landwirtschaft am 21. November

Die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Bad Waldsee lädt am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr zur Bieterrunde in das katholische Gemeindehaus im Klosterhof ein. Für neue Interessenten ist der Abend eine gute Gelegenheit, ganz unverbindlich Mitglieder, Gärtner und das Organisationsteam der Solawi kennenzulernen. An der Bieterrunde nehmen alle teil, die in der folgenden Saison einen Anteil haben möchten. Das Organisationsteam stellt die Planung und das Budget für das kommende Jahr vor. Daraufhin gibt jeder ein Gebot für seinen Monatsbeitrag ab. Die Runde ist erfolgreich, wenn beim Addieren aller Gebote das errechnete Budget erreicht wird. Auf diese Weise wird ermöglicht, dass auch Personen mit kleinem Geldbeutel dabei sein können. Das Gemüse wird auf dem Biohof Wild in Unterurbach angebaut.