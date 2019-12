Mitmachen bei den Sternsingern

Bald ist wieder Sternsinger-Zeit, auch in Bad Waldsee. Deshalb sind die Mitarbeiter des katholischen Pfarrbüros für den 6. Januar auf der Suche nach Menschen, die die Kinder und ihre Begleiter verstärken und unterstützen. Das Geld, das sie sammeln, geht weltweit an Projekte, die Kindern eine Zukunft geben, wie es laut Pressebericht im Spruch des Sternträgers heißt. Bei den Sternsingern seien auch Kinder mit anderer Religionszugehörigkeit willkommen, sich für eine gemeinsame gute Sache einzusetzen. Interessenten wenden sich ans katholische Pfarrbüro, Telefon 07524 / 990910, oder per E-Mail an: stpeter.badwaldsee@drs.de