Mitmachaktion für alle will Anteil blühender Flächen erhöhen

Das Energiebündnis unterstützt zusammen mit der BUND-Ortsgruppe Bad Waldsee die Bürgerkampagne des Landkreises und ruft in einer Pressemitteilung alle Bürger auf, sich zahlreich an der Mitmachaktion zu beteiligen, um den Anteil blühender Flächen zu erhöhen.

Die Teilnehmer können sich unter der Webseite www.bluehender-landkreis.org online registrieren und die gewünschte Mischung und Saatgutmenge wählen. Das Saatgut wird für registrierte Teilnehmer kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die angebotenen Blühmischungen sind für Flächen zwischen zehn und 40 Quadratmeter in Gärten gedacht.Für größere Flächen, auch Blumenwiesen, wird an den Landschaftserhaltungsverband RV verwiesen, heißt es in dem Pressetext. Landwirte, die Ackerblühstreifen anlegen wollen, können sich auf der Homepage www.lev-ravensburg.de unter „Blühstreifen“ informieren.

Welche Blühmischung für wen geeignet ist und wie man die Fläche vorbereitet, erfährt man bei einer der angebotenen Info-Veranstaltungen mit Simone Kern, Landschaftsarchitektin und Autorin von „Mein Garten summt“. Diese finden statt am 13. März im Ravensburger Schwörsaal, am 14. März 19 im Aulendorfer Hofgartensaal, am 1. April im Leutkircher Cubus und am 2. April im Wolfegger Bauernhausmuseum. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Zusätzlich bieten Energiebündnis/BUND einen Info-Stammtisch als Beratungsgespräch an, um weitere Fragen zu klären; diese finden statt am 8. April um 19.30 Uhr im Grünen Baum in Bad Waldsee und am 11.4 um 19.30 Uhr im Casa Rossa in Bad Wurzach. Näheres dazu findet sich online unter www.eb2bw.de

Weiter gestaltet die BUND-Ortsgruppe Bad Waldsee mit der DAV-Ortsgruppe, der sich neu gründenden NABU-Ortsgruppe und den Brüdern Hans und Wilhelm Daiber im Auftrag von Stadtförster Martin Nuber ein Wildbienenhaus im Schlosspark Bad Waldsee. Erste Vorarbeiten sind laut Pressemitteilung schon getan und am Samstag, 9. März, treffen sich alle Beteiligten zur Bestückung des Wildbienehotels um 13.30 Uhr in der Steinacher Straße 121 (Schreinerei Daiber).